Trafik kazasında öldü, organları 3 hastaya umut oldu

Malatya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.



Malatya'da 14 Kasım günü geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören C.A.'nın 22 Kasım sabahı beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine aile, organları bağışlama kararı aldı.



Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi ile temasa geçilerek, en uygun hastalar belirlendi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Harran Üniversitesinden gelen doktorlar tarafından alınan organlar nakil bekleyen hastalara umut olacak.



Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu bağışlanan organlardan 2 böbreğin İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezindeki hastalara, karaciğerin ise Şanlıurfa Harran Üniversitesinde nakil bekleyen hastalara nakledileceği belirtildi. - MALATYA