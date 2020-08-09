Trafik kazasında ölen 22 yaşındaki gencin ailesi adalet istiyor - Son Dakika

Trafik kazasında ölen 22 yaşındaki gencin ailesi adalet istiyor

- Trafik kazasında ölen 22 yaşındaki gencin ailesi adalet istiyor Acılı aileden sürücünün tutuklu yargılansın talebi Esenyurt'ta geçtiğimiz ay yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Ali Rıza Çekilmez'e otomobil çarpmış ve üniversite öğrencisi genç olay yerinde...

- Trafik kazasında ölen 22 yaşındaki gencin ailesi adalet istiyor

Acılı aileden sürücünün tutuklu yargılansın talebi

İSTANBUL - Esenyurt'ta geçtiğimiz ay yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Ali Rıza Çekilmez'e otomobil çarpmış ve üniversite öğrencisi genç olay yerinde hayatını kaybetmişti. Çekilmez'e çarpan otomobilin sürücüsü S.H.Aise kazanın ertesi günü serbest bırakılırken acılı aile sürücü S.H.A'nın tutuklu yargılanmasını talep ediyor.

Esenyurt'ta 14 Temmuz 2020 günü yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ali Rıza Çekilmez'e hızla gelen otomobil çarpmış ve üniversite son sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetmişti. Çekilmez'e çarpan otomobilin sürücüsü S.H.Aise kazadan 3 saat sonra polise teslim olmuştu. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü hakkında taksirle öldürme suçundan dava açılarak serbest bırakıldı.

Kazada hayatını kaybeden Ali Rıza Çekilmez'in ailesi ise sürücünün hatalı olduğunu ve taksirle öldürmeden değil bilinçli taksirle suçundan yargılaması yönünde itiraz etti.

"Çocuğumuzu daha toprağa vermeden serbest kaldığını öğrendik"

Olayın yargı süreci devam ederken açıklamalarda bulunan Çekilmez'in dayısı İbrahim Barak, yeğeni için adalet istediklerini belirterek " Bizim oğlumuz vahim bir trafik kazasında katledildi. Buna trafik canavarı deniyor ama alkollü ve aşırı süratli araç kullanan biri tarafından katledildi. Biz çocuğumuzu daha toprağa vermeden serbest kaldığını öğrendik. Buna itiraz ettik. Bize deniyor ki taksirle adam öldürmekten yargılanacak. Taksirle öldürmek yanlışlıkla öldürmek demektir. Burada bir bilinç var, ben alkolü içerim aşırı sürat yaparım ve karşıma da birisi çıkarsa öldürürüm mantığı ile hareket ediyor. Biz hem kendimiz için adalet istiyoruz hem de bundan sonra alkol içip de direksiyon başına geçecek olanlara önlem olsun istiyoruz. Bilsinler ki ben alkollü araç kullanırsam ve birini öldürürsem bunun ağır bir cezası var. Biz bu sürücünün tekrar tutuklanmasını ve yargılanma şeklinin değişmesini istiyoruz. Burada bir bilin bir kasıt var biz kasıt öldürmekten yargılanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Benim oğlumun katili geziyor dolaşıyor eğleniyor"

Ali Rıza Çekilmezin annesi Hayriye Çekilmez ise " Ben şuan üzüntümü geçtim öfke kin nefret doluyum. Ben 22 yaşındaki fidanımı kaybettim. Katili ben oğlumu toprağa vermeden serbest bırakılıyor. 3 tane avukat şokta şu anda. Savcı tutuklama istemesine rağmen nasıl serbest bırakmış diyor savcı bile şokta yani. Benim kızım abisi gittiğinden beri gelip evde kalamıyor. Bizim psikolojimiz bozuldu ben kendimi balkondan aşağıya atıyordum oğlumla birlikte intihar ediyordum. Benim oğlumun katili geziyor dolaşıyor eğleniyor. 15 dakika önce oğlumla şakalaştık 15 dakika sonra bir indi oğlum yerde paramparça. Ben oğlum için adalet istiyorum. Bundan cesaret alan bütün sarhoşlar direksiyon başına geçecek." dedi.

Trafik kazasında ölen 22 yaşındaki gencin ailesi adalet istiyor

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 12:29

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında ölen 22 yaşındaki gencin ailesi adalet istiyor - Son Dakika
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