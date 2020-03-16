Trafik kazasında ölen 3'ü kardeş 4 çocuk toprağa verildi - Son Dakika

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 3'ü kardeş 4 çocuk toprağa verildi.

Sinop- Boyabat karayolunun 13. kilometresinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Elif Naz (10) ile kardeşleri Sevda (8) ve Feyza Sucu'nun (7) cenazeleri yakınları tarafından Boyabat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çattepe köyündeki evlerine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından Çattepe Köyü Cami avlusuna getirilen kardeşlerin cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kazada yaralanan ve hastanede tedavileri devam eden üç kardeşin anneleri Hülya ile babaları Şahin Sucu ise cenazeye katılamadı.

Aynı kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Tuğçe Nur Civelek'in cenazesi ise Gerze ilçesine bağlı Başsöke köyünde toprağa verildi.

Bu arada kazaya karışan otomobildeki Sucu ailesinin, bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan Sinop'a geldikleri anlışıldı.

Sinop-Boyabat karayolunun 13. kilometresinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.