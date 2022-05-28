Trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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Trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri defnedildi

28.05.2022 14:07

Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki öğretmen Derya ve 7 yaşındaki kızı Defne Akgül'ün cenazeleri, Çankırı'da toprağa verildi.

Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki öğretmen Derya ve 7 yaşındaki kızı Defne Akgül'ün cenazeleri, Çankırı'da toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından dün Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli astsubay baba Seyfullah Akgül ile yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, kara yoluyla Çankırı'ya getirilerek Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Anne ve kızının cenazeleri, morgdan alınarak Ahmet Yesevi Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye baba Seyfullah Akgül'ün yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Antalya'da önceki gün, öğretmen Akgül idaresindeki otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ile kızı Defne hayatını kaybetmiş, oğlu Ilgaz (4) ise hafif yaralanmıştı.

Trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri defnedildi
Trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri defnedildi
Trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri defnedildi
Trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri defnedildi

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Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri defnedildi - Son Dakika


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