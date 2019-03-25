Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Ölen Asker Yozgat'ta Toprağa Verildi

Trafik Kazasında Ölen Asker Yozgat'ta Toprağa Verildi

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Topçu Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde toprağa verildi.

Trafik Kazasında Ölen Asker Yozgat'ta Toprağa Verildi, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Topçu Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde toprağa verildi.

Cenazesi Mardin'den kara yolu ile Yenifakılı ilçesine getirilen Ulutürk için Merkez Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ulutürk'ün yakınları bayrağa sarılı tabuta sarılarak ağladı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ulutürk, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yenifakılı Kaymakamı Emre Zeyrek, Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Ulutürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:52 Kaynak: AA

Mardin, Yenifakılı, Yozgat, Güncel
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