Trafik kazasında ölen Beyşehirli çiftin isimleri Afrika'da açılacak su kuyusunda yaşatılacak - Son Dakika
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Trafik kazasında ölen Beyşehirli çiftin isimleri Afrika'da açılacak su kuyusunda yaşatılacak

19.10.2022 10:42
Trafik kazasında ölen Beyşehirli çiftin isimleri Afrika'da açılacak su kuyusunda yaşatılacak

İHH Derneği Beyşehir Temsilcisi Lokman Öksüz, Afrika'da 28'incisini açmayı planladıkları su kuyusuna geçtiğimiz ay trafik kazasında yaşamını yitiren dernek gönüllüsü Eslem-Hasan Basri Ecevitci çiftinin adını vermeyi planladıklarını söyledi.

İHH Derneği Beyşehir Temsilcisi Lokman Öksüz, Afrika'da 28'incisini açmayı planladıkları su kuyusuna geçtiğimiz ay trafik kazasında yaşamını yitiren dernek gönüllüsü Eslem- Hasan Basri Ecevitci çiftinin adını vermeyi planladıklarını söyledi.

Lokman Öksüz İHH Beyşehir Temsilciliği olarak ilçede faaliyete başladıklarından beri Beyşehirli bağışçıların desteği ile Afrika ülkelerinde 27 su kuyusu açtırdıklarını ve bağışçıların isimlerini bu su kuyularına verdiklerini kaydetti.

Lokman Öksüz gazetecilere dernek binasında yaptığı açıklamada, "Dünyada her 10 kişiden biri suya ulaşmakta güçlük çekiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Bazı bölgelerde insanlar günlük su ihtiyaçlarını karşılamak için çöl sıcağının altında kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. İnsanların temiz su kaynaklarına ulaşabilmesi için çalışmalar yapan İHH, bugüne kadar 41 ülkede 11 bin 400 su kuyusu açmış durumda. Açılan her su kuyusu insanları kilometrelerce yolculuktan kurtarıyor." dedi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Beyşehirli çiftin adları su kuyusuna verilecek

Öksüz ayrıca, İHH Beyşehir Temsilciliği olarak Afrika'da 28'inci açacakları yeni su kuyusuna geçtiğimiz ay trafik kazasında yaşamını yitiren dernek gönüllüleri Eslem-Hasan Basri Ecevitci çiftinin adını vermeyi planladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazada kaybettiğimiz Eslem Ecevitci de kadın kolları birimimizde hayatta iken yaklaşık 1,5 yıl görev yapan bir gönüllümüzdü. Afrika ülkeleri için düzenlediğimiz su kuyusu bağışı kampanyalarında da kendisi aktif olarak yer almıştı. Vakıf gönüllümüz Eslem ve değerli eşinin böyle bir proje kapsamında Afrika'da açılacak bir su kuyusunda isminin yaşatılmasını çok kıymetli buluyoruz. Bunun için böyle bir kampanya başlatırken, hayırsever bağışçılarımız ve çiftin vefalı dostlarının da bu destek ve katkılarıyla genç yaşta kaybettiğimiz çiftimizin isimlerinin Afrika'da açmayı arzu ettiğimiz su kuyusunda yaşatmayı çok arzu ediyoruz."

8 Ekim 2022 günü Hasan Basri Ecevitci yönetimindeki otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 5. kilometresinde, karşı yönden gelen Hayrullah Ç'nin kullandığı tırla çarpışmış, Hasan Basri Ecevitci olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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Hasan Basri, Afrika, İHH, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kazasında ölen Beyşehirli çiftin isimleri Afrika'da açılacak su kuyusunda yaşatılacak - Son Dakika

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