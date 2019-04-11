Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Ölen Doktor, Görev Yaptığı Erciş'te Anıldı

Trafik Kazasında Ölen Doktor, Görev Yaptığı Erciş'te Anıldı

1 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinden, memleketi Kahramanmaraş'a giderken geçirdiği trafik kazasında ölen Doktor Oğuz Berktaş (28) için görev yaptığı Erciş Devlet Hastanesi önünde anma töreni düzenledi.

Trafik Kazasında Ölen Doktor, Görev Yaptığı Erciş'te Anıldı, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinden, memleketi Kahramanmaraş'a giderken geçirdiği trafik kazasında ölen Doktor Oğuz Berktaş (28) için görev yaptığı Erciş Devlet Hastanesi önünde anma töreni düzenledi. İlçe Sağlık Müdürü Özkan Özay, "Hepimiz tarifsiz bir hüzün içerisindeyiz. Kaybımızı kabullenmek zor, konuşmak güç, kelimeler yetersiz kalıyor bu durumda. Çok üzgünüz" dedi. Erciş Devlet Hastanesi'nde görev yapan Doktor Oğuz Berktaş, önceki gün memleketi Kahramanmaraş'a gitmek için yola çıktığı özel otomobiliyle Diyarbakır Şanlıurfa Yolu üzerindeki Pirinçlik Jandarma Komutanlığı kontrol noktasında kaza yaptı. Doktor Berktaş, olay yerinde hayatını kaybederken beraberindeki bir kişi yaralandı. Berktaş, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Genç doktorun mesai arkadaşları, bugün Erciş Devlet Hastanesi önünde anma töreni düzenledi. İlçe Sağlık Müdürü Özkan Özay, törende yaptığı konuşmada Berktaş'ın ailesi ile meslektaşlarına başsağlığı dileyerek,"Şüphesiz her vefat erkendir, ancak doktor arkadaşımızın bu ayrılışı çok zamansız oldu. Ailesini, bizi ve sağlık çalışanlarını derinden sarstı. Hepimiz tarifsiz bir hüzün içerisindeyiz. Kaybımızı kabullenmek zor, konuşmak güç, kelimeler yetersiz kalıyor bu durumda. Çok üzğünüz. Oğuz arkadaşımız yaklaşık altı aydır hastanemiz acil servisinde, ailesinden uzak, özverili bir şekilde, gece gündüz demeden, Erciş halkına hizmet veriyordu. Herkes tarafından çok sevilen, hastalarına karşı daima iyi niyetli olan, güler yüzlü bir arkadaşımızdı. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı Cennet olsun"dedi. - Ercişvan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:06 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş, Güncel
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