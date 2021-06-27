Trafik kazasında ölen DSİ Şube Müdürü Kılcı'nın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Burdur'da trafik kazasında hayatını kaybeden Devlet Su İşleri (DSİ) Burdur 182. Şube Müdürü Ali Kılcı'nın cenazesi defnedildi.

Ali Kılcı'nın cenazesinin götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi morgunun önüne gelen baba Ahmet ile anne Hatice Kılcı ile eşi ve kız kardeşi büyük üzüntü yaşadı. Hastanedeki işlemlerinin ardından Kılcı'nın cenazesi, ailesine teslim edildi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden beri üzgün olduklarını, kıymetli bir arkadaşlarını kaybettiklerini söyledi.

Kılcı'nın gece gündüz kurumunun başarısı ve devletin imkanlarını vatandaşlara sunmak için çaba gösterdiğini anlatan Özçelik, Kılcı'nın genç yaşta vefat etmesinin kenti hüzne boğduğunu dile getirdi.

DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin de çok sevdikleri mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Kılcı'nın cenazesi, babaevinde helallik alındıktan sonra getirildiği Sultandere Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kılcı'nın yakınlarının yanı sıra Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Kılcı'nın bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Burdur'da dün içme suyu arıtma tesisi inşaatını inceleyen DSİ Burdur 182. Şube Müdürü Ali Kılcı (31), dönüşte kullandığı otomobilin Büğdüz köyü yolunda şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.