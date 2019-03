Trafik Kazasında Ölen Ekin ve Evrim Kardeşlerin Hayalleri Yarım Kaldı

Mersin'de trafik kazasında hayatlarını kaybeden Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşlerin, bilim kadını ve öğretmen olma hayalleri yarım kaldı.

Mersin'de trafik kazasında hayatlarını kaybeden Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşlerin, bilim kadını ve öğretmen olma hayalleri yarım kaldı. Sürücüye verilen 4 yıl 2 ay cezaya da tepki gösteren aile, cezaların çok yetersiz olduğunu savundu. Anne Özlem Çakmakçı, "O kadar çok hayallerimiz vardı ki her şey yarım kaldı" dedi.



2 Temmuz 2018 tarihinde Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç mevkisinde kuzenleri İlknur Emine Yalçın ile birlikte otomobilden inen Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) adlı kız kardeşler, karşıya geçmek için yola çıktıkları sırada, süratle gelen Ramazan T. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kazada İlknur Emine Yalçın da ağır yaralanmıştı. Kazayla ilgili görülen duruşmalar sonucunda sürücü 4 yıl 2 ay cezaya çarptırılmış, aile karara tepki göstermişti.



"Cezalar çok yetersiz"



Olayla ilgili gazetecilere konuşan baba Ali Çakmakçı, 2 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen kazada 2 kızlarını kaybettiklerini söyledi. Yapılan soruşturma kapsamında şoförün kaza anında hiçbir şekilde fren kullanmadığının belirlendiğini dile getiren Çakmakçı, "Hiçbir manevra geliştirmeden, yavaşlamadan bunu yaptığı da ortadadır. Dava sürecinde bu olaya karşı hukuki boyutta nasıl bir yaklaşım içine girildiği, olayı ceza boyutunda çözmek için nasıl bir yol buldukları konusunda hukuk açısından herhangi bir yorum yapamaz olduk. Biz bu cezaların yetersiz olduğunu, toplumun kanayan bu yarasında herhangi bir çözüm olmadığını görüyoruz. Cezalar çok yetersiz. Toplumda cinayet şekilde olan bu kazaların adını kaza koyarak insanların ölümüne sebebiyet veren bu tür olayların önüne geçilebilmesi için daha yaptırım gücü olan bir hukuk sistemi olması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanların bu şekilde çok rahatlıkla hareket ederek başka insanları güya istemeden dediğimiz fakat her şeyi kabullenerek hareket ettikleri ve ortaya çok vahim sonuçlar çıktığını görüyoruz. Buna müsaade edilmemelidir. Başka insanlar ölmesin, artık yeter diyoruz. Böyle kararların toplumu hiçbir şekilde düzelteceğini inanmıyorum. Hukuk insanların daha duyarlı olması gerektiğini, toplumun onların ellerinde şekilleneceği düşünüyorum" diye konuştu.



"Bu kararla acımızın üstüne acı eklendi"



Anne Özlem Çakmak ise 8 ay boyunca hukuk mücadele verdiklerini, 1 Mart'ta kararın açıklandığını söyledi. Sürücüye 4 yıl 2 ay ceza verildiğini kaydeden Çakmakçı, "İçeride yatması gereken süre ise 2 yıl olacak. Bu ceza bizim acımızı daha fazla katladı. 5 yıl verilmesinden dolayı temyize gidemememize sebep oldu. Bir tek istinaf mahkemesine itiraz edeceğiz eğer burada karar bozulursa temyize gideceğiz, bozulmazsa olay kapanacak. Cinayet gibi işlenen kaza trafik kazası gibi görüldü. Basit, sıradan bir olay gibi düşünüldü ve karar ona göre verildi. Temyiz hakkımız da olsaydı en azından Yargıtay'a dosyamız gidecek tekrar değerlendirilecekti. Biz bu olaya tepkiliyiz ve bu davanın arkasında durmak istiyoruz. İtirazlarımızı sonuna kadar yapacağız. Bu kararla acımızın üstüne acı eklendi. Bana göre kızlarımı öldüren adama ödül gibi bir ceza verildi" diye konuştu.



"Hayallerimiz yarım kaldı"



Bu tür olaylarda daha fazla ceza verilmesi gerektiğinin altını çizen Çakmakçı, "O kadar çok hayallerimiz vardı ki her şey yarım kaldı. Evrim keman çalıyordu, Ekin resim yapmaya çok severdi. Ben onları sürekli faaliyetlere götürüyordum. Onlar ben hem arkadaşım hem yoldaşım hem de sırdaşım olmuştu. Ben aslında 2 tane çocuk kaybetmedim, arkadaşımı, yoldaşımı, sırdaşlarımı kaybettim. O kadar özlüyorum. Ben çocuklarımın odasına giremiyorum. Çünkü her girdiğimde ilk günü yaşıyorum. Zil çaldığında Evrim okuldan gelecekmiş gibi geliyor. Tarifi olmayan bir acının içerisindeyiz. Çok özlüyorum, iliklerime kadar özledim. Benim Kızım Okuyacak kampanyasında 6 adet ödül verilecektir. Evet Evrim ve Ekin'de okuyacaktı. Evrim bilim kadını olmak istiyordu, Ekin anasınıfı öğretmeni. Benim 2 kızım da okuyacaktı fakat aracını kurşun gibi kullanan biri tarafından bir günde hayalleri ellerinden alındı. Artık Ekin ve Evrim yaşamıyor. Ben onların adını yaşatmaya çalışacağım. Sesimin duyulmasını istiyorum. Biz tarifi olmayan çok büyük bir acı yaşıyoruz. Topluma bakarsanız bu bir takdiri ilahiydi, jandarmaya sorarsanız bu bir hız cinayetiydi, doktora sorarsanız yapacak hiçbir şey kalmamıştı fakat bana sorarsanız tarifi olmayan bir acıydı, eşime sorarsanız ilk günden beri dizlerimizin bağı çözülüyordu" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Otomobilden Atlayan Rabia Hayatını Kaybetti

Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı

DEAŞ'lı Kadın Terörist DEAŞ'ın "Ceviz" Şifresini Anlattı

Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı