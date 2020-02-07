Trafik kazasında ölen eski AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Işık'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik kazasında ölen eski AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Işık'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika

Trafik kazasında ölen eski AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Işık'ın cenazesi defnedildi

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Murat Işık'ın cenazesi toprağa verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Murat Işık'ın cenazesi toprağa verildi.

Fethiye Devlet Hastanesinin morgundan alınan 71 yaşındaki Işık'ın cenazesi Dalaman'a getirildi. Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Işık'ın cenazesi, Muratağa Mezarlığı'nda defnedildi.

Işık'ın cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, AK Parti Muğla Milletvekilli Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve partililer katıldı.

Milletvekilli Gökcan, Işık'ın ailesine taziyelerini iletti.

Seyfi Işık yönetimindeki 48 E 7227 plakalı otomobil, dün Muğla-Fethiye kara yolu Kargı mevkisinde refüje çarpmış, kazada otomobildeki Murat Işık (71) olay yerinde yaşamını yitirmiş, sürücü yaralanmıştı.

Trafik kazasında ölen eski AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Işık'ın cenazesi defnedildi

AK Parti, Fethiye, Dalaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:39 Kaynak: AA
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