Trafik kazasında ölen genç göz yaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik kazasında ölen genç göz yaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

Trafik kazasında ölen genç göz yaşları arasında toprağa verildi

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eray Sarıöz bugün toprağa verildi.

Trafik kazasında ölen genç göz yaşları arasında toprağa verildi, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eray Sarıöz bugün toprağa verildi.


İlçeye bağlı Perşembe beldesi Helvacılar köyünde yaşayan Nurten ve Mustafa Sarıöz'ün 18 yaşındaki oğulları Eray Sarıöz gözyaşları arasında toprağa verildi.


Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesinin Kaynarca Yolu'nda taklalar atarak geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza sonrası parçalanan araçtan çıkartılan genç Eray'ın cansız bedeni yapılan incelemeler sonrası memleketine gönderildi.


Helvacılar köyü Sarıöz Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş tarafından kıldırılan namaz sonrası göz yaşları arasında toprağa verildi. Üniversiteye hazırlanan Eray Sarıöz'ün ailesi güçlükle ayakta dururken, arkadaşları da cenazeye katılarak son görevlerini yaptı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı
Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum

Son Dakika Haberleri
03:19 Hatalı park nedeniyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlandı - Son Dakika
03:17 Hatalı park nedeniyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlandı - Son Dakika
03:12 DHA İSTANBUL -HATALI PARK NEDENİYLE  İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI - Son Dakika
03:06 "Baba Parası" filminin Avrupa turnesindeki ilk galası Berlin'de yapıldı - Son Dakika
02:57 Seyir halindeki otomobilin sürücüsü silahlı saldırıda öldü (2) - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 03:28:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafik kazasında ölen genç göz yaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]