Trafik Kazasında Ölen Genç Kız Toprağa Verildi
1 saat önce
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilden dışarıya savrularak başını bariyerlere çarpan ve olay yerinde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Hilal Söğütlü son yolculuğuna uğurlandı.
Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilden dışarıya savrularak başını bariyerlere çarpan ve olay yerinde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Hilal Söğütlü
son yolculuğuna uğurlandı.
Dün saat 10.40 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek
Caddesi'nde meydana gelen kazada, Sakarya Üniversitesi
kampüs yolu olarak bilinen cadde üzerinden Serdivan istikametine seyir halinde olan ve Ferdi N. idaresindeki 34 KR 9689 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkmış ve daha sonrasında ise aydınlatma direğine çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayıp yol kenarındaki bariyerlere kafasını çarpan Hilal Söğütlü olay yerinde hayatını kaybetmişti. Sürücü Ferdi N. ile araçta bulunan 2 kişi ise yaralanmıştı.
Morga kaldırılan ve Mehmet Akif Ersoy
İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
'nde okuduğu öğrenilen lise öğrencisi Hilal Söğütlü'nün cenazesi ailesine teslim edildi. Evlerinin önüne götürülen Söğütlü'nün cenazesi daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Arifiye
Açmalar Camii'ne getirildi. Genç
kız için kılınan cenaze namazına sevenleri, lise arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hilal Söğütlü'nün cenazesi Arifiye Açmalar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:43 Kaynak: İHA
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