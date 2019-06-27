Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi
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Trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi

1 saat önce

Havza'da, bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi, System.String[]
Havza'da, bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.
Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ramazan Gündüz'ün üvey oğlu Ömer Pehlivan'ın cenazesi, Kevser Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Pehlivan'ın ailesinin yanı sıra Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile vatandaşlar katıldı.
Samsun- Ankara kara yolu Havza geçişinde dün, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Pehlivan (16) kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:57 Kaynak: AA
Ramazan Gündüz, Havza, Güncel
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