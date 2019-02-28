Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Ölen Hentbolcular 3. Ölüm Yıl Dönümünde Unutulmadı

Trafik Kazasında Ölen Hentbolcular 3. Ölüm Yıl Dönümünde Unutulmadı

52 dakika önce

2016 yılında lig maçı için Kayseri'ye giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımının iki oyuncusu, vefatlarının üçüncü yılında kabri başında anıldı.

Trafik Kazasında Ölen Hentbolcular 3. Ölüm Yıl Dönümünde Unutulmadı, System.String[]
2016 yılında lig maçı için Kayseri'ye giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımının iki oyuncusu, vefatlarının üçüncü yılında kabri başında anıldı.

27 Şubat 2016 tarihinde Kayseri deplasmanında oynanan ligin son maçına giderken Kayseri'ye bağlı Sarız ilçesi Ayranlık Mevkiinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı oyuncularından 21 yaşındaki Ebu Sadık Ünlü ile 20 yaşındaki Ahmet Öztürk, vefatlarının üçüncü yılında kabri başında anıldı.

Adıyaman Belediyespor Genel Koordinatörü Mehmet Yıldırım, Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı antrenörleri ve oyuncuları ile merhum oyuncuların yakınlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Yapılan duaların ardından merhum sporcuların yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

Program sonunda bir konuşma yapan Adıyaman Belediyespor Genel Koordinatörü Yıldırım, "Üç yıl önce meydana gelen ve acısını hala içimizde hissettiğimiz elim trafik kazasında aramızdan ayrılan iki kardeşimizin kabirlerini vefatlarının üçüncü yıl dönümünde ziyaret ederek dua ettik. Bu iki pırlanta gibi kardeşlerimize bir kez daha rahmet eylesin. Umarım bu camia bir daha böyle acılar yaşamaz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:48 Kaynak: İHA

Kayseri, Adıyaman, Yenikadinda Gösterme, Spor
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