Trafik kazasında ölen hentbolcunun adı okulunda yaşatılıyor - Son Dakika
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Trafik kazasında ölen hentbolcunun adı okulunda yaşatılıyor

7 saat önce

Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün Yozgat'ta devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Göksu Akyel'in adı, eğitim gördüğü okulun spor salonuna verildi.

Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün Yozgat'ta devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Göksu Akyel'in adı, eğitim gördüğü okulun spor salonuna verildi.

Ordu Lisesi Müdürü Murat Kirpitçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, aralık ayı başında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki öğrencileri Akyel'in okula bu sene başladığını belirtti.

Göksu Akyel'in kısa süre içerisinde öğretmenleri ve arkadaşlarının sevgisini kazandığını söyleyen Kirpitçi, öğrencilerinin çok hanımefendi ve başarılı biri olduğunu aktardı.

Murat Kirpitçi, öğrencilerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, genç sporcunun hentbolda çok istekli, hırslı ve arzulu olduğunu kaydetti.

Göksu Akyel'in adını okulun spor salonuna verdiklerini kaydeden Kirpitçi, "Onun anısını yaşatabilmek için böyle bir karar alındı. Kızımızın aziz hatırası için ismi okulumuzun spor salonuna verildi." dedi.

Murat Kirpitçi, bu konuya katkı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek'e de teşekkür etti.

Kadınlar Hentbol 2'nci Ligi'nde mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularının bulunduğu Ercan Akman yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, 1 Aralık'ta, Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmiş, kazada hentbolculardan Göksu Akyel ve Sinem Aksu hayatını kaybetmiş, 15 sporcu da yaralanmıştı.

Trafik kazasında ölen hentbolcunun adı okulunda yaşatılıyor

Göksu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:31 Kaynak: AA
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