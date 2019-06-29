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Trafik kazasında ölen kadının cenazesi toprağa verildi

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren kadının cenazesi, toprağa verildi.

Trafik kazasında ölen kadının cenazesi toprağa verildi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren kadının cenazesi, toprağa verildi.
Ereğli- Alaplı kara yolu Mevrealtı mevkisinde yaşanan kazada yaşamını yitiren Özge Özsoy'un (26) cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak ilçeye bağlı Pempeciler köyündeki baba evine getirildi.
Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından helallik alındı.
Özge Özsoy'un cenazesi daha sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Özsoy'un ailesinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Bu arada kazanın ardından olay yerinden kaçan ve bir süre sonra polislere teslim olan 33 TL 756 plakalı otomobil sürücüsü Emrah U., mahkemece tutuklandı.
Ereğli-Alaplı kara yolu Mevrealtı mevkisinde dün gece bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Özsoy'a (26) çarparak kaçmış, kadın olay yerinde ölmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:33 Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Zonguldak, Güncel
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