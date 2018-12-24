Trafik Kazasında Ölen Kedinin Yavrusuna, Tesis Sorumlusu Sahip Çıktı

Zonguldak'ta trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden kedinin yavrusuna, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan tesis sorumlusu Ayhan Hotan sahip çıktı.

Zonguldak'ta trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden kedinin yavrusuna, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan tesis sorumlusu Ayhan Hotan sahip çıktı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde tesis sorumlusu olarak görev yapan 52 yaşında ki Ayhan Hotan, tesisin önünde trafik kazası sonucunda hayatının kaybeden anne kedinin yavrusuna sahip çıktı.



Hotan, "mırmır" ismini verdiği yavru kedinin bakımına üstlenerek tesiste bakıyor. Ayhan Hotan evladı gibi gördüğü yavru kediyi, salam, sucuk ve sosis alarak besliyor.



52 yaşında ki tesis sorumlusu Ayhan Hotan, mırmır ismini verdiği kedinin annesinin trafik kazasında öldüğünü söyleyerek, "2 ay önce yavru kedinin annesi trafik kazasında öldü. Bende yavrunun kedinin dışarıda ki köpeklerin saldırmaması için sahip çıktım. Ben mırmır'ı kendi evladım gibi görüyorum. Ona cebimden para harcayarak salam, sosis ve sucuk olarak besliyorum. O da beni babası gibi görüyor. Tesisimizden ayrılmıyor. Buranın bekçisi gibi oldu. Başka kedi ya da köpek girince pençe atarak kovuyor. Ömrüm yettiğince yavru kediye bakacağım" diye konuştu. - ZONGULDAK

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