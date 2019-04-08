Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Ölen Lise Öğrencisi Toprağa Verildi

Trafik Kazasında Ölen Lise Öğrencisi Toprağa Verildi

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisi, memleketi Manyas'ta toprağa verildi.

Trafik Kazasında Ölen Lise Öğrencisi Toprağa Verildi, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisi, memleketi Manyas'ta toprağa verildi.

Tarık Cengizman'ın (18) cenazesi, Salur Mahallesi merkezi camisine getirildi. Lise öğrencisinin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Salur Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Cengizman'ın mezarına karanfil bırakan okul arkadaşları, göz yaşı döktü.

Cenaze törenine, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin ile Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Müdürü Murat Deniz, Cengizman'ın öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları ve yakınları katıldı.

Tarık Cengizman yönetimindeki 10 AJV 95 plakalı otomobil, Bandırma- Bursa kara yolunun Otogar Kavşağı'nda refüje çarparak takla atmış, Cengizman olay yerinde yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:17 Kaynak: AA

Manyas, Bandırma, Güncel
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