Trafik Kazasında Ölen Lise Öğrencisi Toprağa Verildi

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisi, memleketi Manyas
'ta toprağa verildi.
Tarık Cengizman'ın (18) cenazesi, Salur
Mahallesi merkezi camisine getirildi. Lise öğrencisinin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Salur Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
Cengizman'ın mezarına karanfil bırakan okul arkadaşları, göz yaşı döktü.
Cenaze törenine, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin ile Karacabey
Ulviye Matlı Fen Lisesi Müdürü Murat Deniz
, Cengizman'ın öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları ve yakınları katıldı.
Tarık Cengizman yönetimindeki 10 AJV 95 plakalı otomobil, Bandırma- Bursa
kara yolunun Otogar Kavşağı'nda refüje çarparak takla atmış, Cengizman olay yerinde yaşamını yitirmişti.