Trafik kazasında ölen matematik öğretmeni, İzmir'de defnedildi - Son Dakika

Afyon Kocatepe Üniversitesi Matematik Bölümünden bu yıl mezun olan Aslanbek'in henüz diplomasını almadığı öğrenildi.

Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?