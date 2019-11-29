Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında ölen Niğdeli polis toprağa verildi
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Trafik kazasında ölen Niğdeli polis toprağa verildi

6 saat önce

Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Niğdeli Polis Memuru Yunus Emre Güngör toprağa verildi.

Trafik kazasında ölen Niğdeli polis toprağa verildi, System.String[]

Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Niğdeli Polis Memuru Yunus Emre Güngör toprağa verildi.


Cuma namazı sonrası Merkez Aktaş Kasabası'nda polis memuru için tören düzenlendi.


Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve vatandaşlar katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından Polis memuru kasaba mezarlığına defnedildi. - NİĞDE

Emre Güngör, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
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