Trafik Kazasında Ölen Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yozgat
'ta yeni atandığı okulda işlemlerini yaptırdıktan sonra memleketi Kırıkkale
'ye dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki öğretmenin cenazesi defnedildi.
Öğretmen Hatice
Sağkol'un cenazesi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
morgundan alınarak Yahşihan
ilçesi Irmak köyündeki babaevine götürüldü.
Burada helallik alınmasının ardından genç öğretmenin cenazesi, Irmak Köyü Merkez
Camisi'ne getirildi.
Buradaki törene, öğretmenin yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, eğitim sendikaları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sağkol'un daha önce ücretli olarak öğretmenlik yaptığı Irmak Atatürk
Ortaokulu öğrencileri, cenaze başında gözyaşı döktü.
Öğretmenin cenazesi, öğle namazına müteakip İl Müftüsü Şahin Yıldırım
'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yahşihan'ın Mahmutlar
Şarklısı köyündeki mezarlığa defnedildi.
"3 yıldır atanmayı bekliyordu"
Amca Bilal Sağkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin gençliğini yaşayamadığını ve muradına eremeden hayatını kaybettiğini söyledi.
Yeğeninin Yozgat'a din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atandığını belirten Sağkol, "3 yıldır atanmayı bekliyordu. Atanmıştı. İşlemlerini yapıp, ailesiyle döndüğü sırada kaza yaptı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
Öğrencilerden Esra Demir
ise öğretmenini çok sevdiğini ve olayı duyduğunda çok üzüldüğünü ifade etti.
Şimdiden öğretmenini çok özlediğini vurgulayan Demir, "Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Çok iyi ve güzel bir insandı." şeklinde konuştu.
Kazada yaralanan aile fertlerinin ise Yozgat'taki hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan son sözleşmeli öğretmen kurasında Yozgat'ın Sorgun
ilçesi Doğankent
beldesine atanan öğretmen Hatice Sağkol (25) ve ailesinin bulunduğu otomobil, dün Yozgat- Sivas
kara yolu İnceçayır köyü mevkisinde devrilmişti. Kazada yaralanan 4 kişiden Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan Sağkol kurtarılamamıştı.