Trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

Kazım Yiğit için Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesine gerçekleştirilen törende Yiğit'in ailesi taziyeleri kabul etti. Törende mesai arkadaşlarından helallik istendi. Duaların edildiği törene Yalova Valisi Muammer Erol , Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk , İl Emniyet Hakan Fındık ve kurum müdürleri katıldı. Törenin ardından cenaze Kazım Yiğit'in memleketi Kırıkkale 'ye gönderildi. - YALOVA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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