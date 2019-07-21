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Trafik kazasında ölen polis son yolculuğuna uğurlandı

24 dakika önce

Van'ın Tuşba ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden polis memuru Aykut Çevikgil'in cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

Trafik kazasında ölen polis son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Van'ın Tuşba ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden polis memuru Aykut Çevikgil'in cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.
Yalova Devlet Hastanesi morgundan alınan Çevikgil'in naaşı, ailesi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra Süleymanbey Mahallesindeki Kubbeli Camisi'ne taşındı.
Camideki cenaze töreni öncesi, annesi Hatun ve babası Adnan Çevikgil, kardeşi Tuğba, oğlu Muhammed Enes (7) ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.
Çevikgil'in görevde kullandığı şapkayı oğlu Muhammed Enes ile kardeşi Tuğba Çevikgil, tören öncesi başına taktı.
Öğle vakti İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çevikgil'in naaşı, cenaze aracına taşındı.
Saygı duruşunun ardından cenaze aracına konulan Çevikgil'in naaşı, Yalova Şehir Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.
Cenaze törenine, Çevikgil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Belediye Başkanı Vefa Salman ve çok sayıda vatandaş katıldı.
18 Temmuz'da, Van'ın Tuşba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında Aykut Çevikgil'in (36) de bulunduğu 7 kişi yaralanmış, yaralılar ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Çevikgil, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.
Yalova, Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:19 Kaynak: AA
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