Trafik kazasında ölen uçak mühendisi Tarık ve arkadaşları anıldı - Son Dakika

BURSA'da, 6 gün önce, trafik kazasında hayatını kaybeden Baykar çalışanı uçak mühendisi Tarık Kesekçi (26) ile 3 arkadaşı, Nevşehir'de dualarla anıldı.

Kaza, geçen cumartesi günü, saat 10.30 sıralarında, İstanbul-Bursa- İzmir yolu Selçukgazi viyadüğü yakınında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı gönüllüsü Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yönde giden Mustafa Haldız'ın (41) kullandığı 41 HZ 096 plakalı TIR'a çarptı. TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Uçak mühendisi olan Tarık Kesekçi'nin cenazesi Nevşehir'de, 3 arkadaşının cenazesi ise memleketlerinde toprağa verildi. Kesekçi ve 3 arkadaşı için bugün İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilcileri tarafından Alibey Camisi'nde anma programı gerçekleştirildi. Kazada hayatını kaybeden 4 İHH gönüllüsü, din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim, mevlit ve dualarla anıldı.