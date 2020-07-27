Trafik kazasında ölen uzman çavuş toprağa verildi - Son Dakika

Elazığ'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş, Malatya'da toprağa verildi.
Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş İbrahim Can Yılmaz (26) için Malatya Şehir Mezarlığında tören düzenlendi.
Yılmaz'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.
Törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, askeri erkan, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Elazığ'da, uzman çavuş İbrahim Can Yılmaz'ın kullandığı 77 AR 880 plakalı motosiklet, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 62. kilometresinde karşı yönden gelen sürücünün kimliği öğrenilemeyen 21 UA 376 plakalı otomobille çarpışmış, Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetmişti.