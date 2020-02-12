Trafik kazasında ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik kazasında ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Trafik kazasında ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

6 saat önce

Kayseri'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri, memleketleri Çankırı'ya gönderildi.

Trafik kazasında ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri memleketlerine uğurlandı, System.String[]

Kayseri'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri, memleketleri Çankırı'ya gönderildi.

Görev yeri olan Elazığ'dan Çankırı'ya giderken Kayseri- Malatya kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ve kayınvalidesi Naime Veli'nin (45) cenazeleri, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Uzman Çavuş Yandım için adli tabiplik önünde düzenlenen törene, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nihat Pullu ile askeri erkan katıldı.

Tören mangası tarafından cenaze aracına konulan Yandım ve Veli'nin naaşları, defnedilmek üzere Çankırı'ya uğurlandı.

Yandım'ın ailesiyle, tırı yanan kayınbabası Kerem Veli'ye geçmiş olsun ziyareti için Çankırı'ya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Olay

Elazığ'da görevli Uzman Çavuş Yılmaz Yandım'ın kullandığı 46 F 1077 plakalı otomobil, dün akşam Kayseri-Malatya kara yolunun 25'inci kilometresinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla atmıştı.

Kazada, Yandım ve kayınvalidesi Naime Veli hayatını kaybetmiş, yaralanan eşi Mehtap (26) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 1,5 yaşındaki kızı Asel ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

Kayseri, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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