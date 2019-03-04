Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Ölen Uzman Çavuş Yarın Defnedilecek

Trafik Kazasında Ölen Uzman Çavuş Yarın Defnedilecek

1 saat önce

Siirt'te kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında ölen Uzman Çavuş Mehmet Darıcı'nın Gaziantep'teki baba evine acı haber ulaştı.

Trafik Kazasında Ölen Uzman Çavuş Yarın Defnedilecek, System.String[]
Siirt'te kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında ölen Uzman Çavuş Mehmet Darıcı'nın Gaziantep'teki baba evine acı haber ulaştı. Darıcı, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görev yapan ve aldığı izin nedeniyle eşinin bulunduğu Mersin'e özel otomobili ile gitmekte olan Uzman Çavuş Mehmet Darıcı, Siirt'in Kurtalan ilçesinde tahliye kanalına düşerek hayatını kaybetmişti. Darıcı'nın Gaziantep'teki yakınları acı haber ile yıkıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Uzman Çavuş Mehmet Darıcı'nın yarın memleketi Gaziantep'te toprağa verileceği belirtilerek, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzm. Çvş. Mehmet Darıcı, 04.03.2019 günü saat 02.00 sıralarında Kurtalan ilçesinde kendisine ait özel aracı ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek tahliye kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Vefat eden personelin cenazesi 05.03.2019 Salı günü Kaplan Kardeşler Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Yeşilkent Mezarlığında defnedilecektir" denildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:03 Kaynak: İHA

Gaziantep, Siirt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara Hamamönünde Korkutan Yangın! Çok Sayıda İş Yeri Kül Oldu Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı

Cami Misafirhanesinde İçki ve Oksijenli Su İçen 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Görme Yetisini Kaybetti Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 18:07:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Ölen Uzman Çavuş Yarın Defnedilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]