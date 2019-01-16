Trafik Kazasında Ölen Yönetmen Orçun Benli'nin Annesi Toprağa Verildi

Trafik kazasında ölen Yönetmen Orçun Benli'nin annesi toprağa verildiANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden film yönetmeni Orçun Benli'nin annesi Ferahnaz Benli gözyaşları arasında toprağa verdi.

Trafik kazasında ölen Yönetmen Orçun Benli'nin annesi toprağa verildi



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden film yönetmeni Orçun Benli'nin annesi Ferahnaz Benli gözyaşları arasında toprağa verdi.

Kaza, dün sabah saat 09.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil kenarındaki sokak kedilerine mama verdikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Özel Alanya Bahçeşehir Koleji'nde görevli hemşire ve 5 Dakikada Değişir Bütün İşler, Gulyabani, Bu Son Olsun, Manipulasyon, Hep Yek 2 gibi birçok filimin yönetmeni ve sinema projeleriyle tanınan Orçun Benli'nin annesi Ferahnaz Benli'ye Ali K.'nin kullandığı 07 NBV 24 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen Benli ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Benli'yi ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Buradaki yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan hemşire Benli tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen araç sürücüsü Ali K., ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Geçirdiği trafik kazası sonrası sevenlerini yasa boğan Ferahnaz hemşire bugün Mahmutlar Mahallesi Oktay Cebeci Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mahmutlar Belediye Mezarlığı'na defnedilecek. Ferahnaz Benli'nin cenaze törenine sanat camiasından çok sayıda tanınmış simanın da katılacağı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ferahnaz Benli için bugün öğlende, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Oktay Cebeci Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Annesi Ayşe Türk, emekli asker eşi Yusuf, oğulları Selçuk ve Orçun Belin'in yanı sıra, akrabaları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaşlar katıldığı töreninde gözyaşlarına boğuldular. Cami avlusunda kılınan cenaze namazının ardından Benli'nin cenazesi Yangılı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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