Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Ölümden Döndüler: 2 Yaralı

Trafik Kazasında Ölümden Döndüler: 2 Yaralı

41 dakika önce

Trafik kazasında ölümden döndüler: 2 yaralıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Trafik kazasında ölümden döndüler: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Fatih Balcı idaresindeki 16 ET 449 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Hüseyin Başbunar'ın kullandığı 16 Y 5510 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan 16 Y 5510 plakalı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Hüseyin Başbunar'ın kulladığı araçta bulunan Macide Başbunar ile Hulusi Sayın yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu Bursa- Ankara yolunda trafik kısa süre kontrollü bir şekilde sağlanırken, araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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