Trafik kazasında şehit olan polisin ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika

Antalya'da meslektaşının kullandığı motosikletteyken köprü üst geçitteki aydınlatma direğine başının çarpması sonucu şehit olan yunus timinde görevli polis memuru Onur Küçük'ün acı haberi Konya'nın Seydişehir ilçesindeki ailesine ulaştı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Mevlana Kavşağı köprülü üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Tuncay Çakar yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken viraja girerken kontrolden çıktı. Bu sırada motosikletin arkasında oturan polis memuru Onur Küçük'un kolu trafik yön tabelasına çarptı. Motosikletin savrulması sonrası bu kez Onur Küçük'ün başı aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başındaki kaskı fırlayan Küçük, motosikletin üzerinden yola savruldu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memuru Onur Küçük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru Onur Küçük'ün acı haberi Konya'nın Seydişehir ilçesinde ikamet eden baba Savaş ve annesi Hacer Küçük'e ulaştı. Acı haberi ardından şehidin anne ve babası Antalya'ya hareket etti.

Öte yandan, şehidin baba evi ve sokak girişlerine Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşının Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde yapılacak törenin ardından defnedilmek üzere Seydişehir'e gönderileceği öğrenildi.

(İHA)