Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı
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Trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı

6 saat önce

Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi.

Trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı, System.String[]

Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi.

Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'nda düzenlenen törene, şehidin ailesinin yanı sıra Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bilecik Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Yenişehir Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile askeri erkan katıldı.

Şehit askerin Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin ardından askeri uçakla memleketi Mersin'e uğurlandı.

Eskişehir-Bilecik kara yolunun Küplü mevkisinde dün akşam uygulama noktasında bulunan uzman çavuşlar Mert Kaya (25) ve S.K. (24), bir cipin çarpması sonucu yaralanmıştı. Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mert Kaya, müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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