Trafik kazasında taraflar arasında maske tartışması - Son Dakika

Trafik kazasında taraflar arasında maske tartışması

15.10.2020 15:45
Trafik kazasında taraflar arasında maske tartışması, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otobüs ve 4 otomobilin karıştığı iki ayrı trafik kazasında sürücüler arasında tartışma yaşandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otobüs ve 4 otomobilin karıştığı iki ayrı trafik kazasında sürücüler arasında tartışma yaşandı. Maske takmayan ve içinde turistlerin bulunduğu otobüsün sahibi olduğu belirtilen kişiye diğer sürücü, "Masken yok bana yaklaşma" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde bulunan Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağında meydana geldi. Antalya'dan, Alanya istikametine seyir halindeki Mithat A.'nın kullandığı 07 SJ 101 plakalı ticari araç, köprülü kavşağın ortasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikametteki Akif G.'nin kullandığı 34 BMV 155 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun solundaki bariyerlere temas eden araç, yeniden yola yönelerek başka bir otomobile yandan çarptıktan sonra bariyerlerde durabildi.

Kazada hafif yaralanan ticari araç sürücüsü Mithat A., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Ne olduğunu anlamadım"

Ticari aracın 2 kez çarptığı otomobilin sürücüsü Akif G., ne olduğunu anlayamadığını belirterek "Normal şeridimde seyir halindeyken bir anda arkadan bir aracın otomobilime çarptığını fark ettim. Birkaç saniye bile geçmeden bu kez aynı araç bana yandan çarptı. Sanırım direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bizim kazanın ardından tur otobüsü ve 2 otomobil hafif maddi hasarlı bir kazaya karıştı" dedi.

Otobüs sahibi tartıştı

Köprülü kavşaktaki kazanın ardından trafik ekipleri yolda önlem aldığı sırada kaza yapan 2 aracın arasından geçen tur otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Trafik ekipleri birinci kaza ile ilgilenirken diğer kazaya karışan araçların sürücüleri de kendi aralarında kaza tutanağı hazırlamaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen ve tur otobüsünün sahibi olduğunu söyleyen bir kişi, tutanak sebebiyle turistlerin geç kaldığını söyleyerek tutanak hazırlayan sürücülerle tartışmaya başladı. Otobüste turistler bulunduğunu, bekletmeye haklarının olmadığını belirten otobüs sahibinin tartıştığı sürücülerden birisi, kucağındaki küçük yaştaki çocuğunun korktuğunu, maske takmadığı için kendisi için de tehlike oluşturduğunu belirterek otobüs sahibinin kendisinden uzaklaşmasını istedi.

Bu sözler karşısında sinirlerine hakim olamayan otobüs sahibi ise bir ara polis otobüsüne vurdu. Hakaret içeren konuşmaları diğer sürücünün araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden son buldu. Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte taraflar yatıştırılırken, otobüste bulunan turistler bir başka araca aktarılarak otellerine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Trafik kazasında taraflar arasında maske tartışması
Trafik kazasında taraflar arasında maske tartışması
Trafik kazasında taraflar arasında maske tartışması
Trafik kazasında taraflar arasında maske tartışması
Trafik kazasında taraflar arasında maske tartışması
Trafik kazasında taraflar arasında maske tartışması
Trafik kazasında taraflar arasında maske tartışması

Trafik Kazaları, Manavgat, Antalya, Otobüs, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında taraflar arasında maske tartışması - Son Dakika

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