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Trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş'ı yakınları anlattı - Son Dakika

Trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş'ı yakınları anlattı

13.01.2022 16:27
Trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş'ı yakınları anlattı

Genç İHH'nin Bursa'da düzenlediği Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden 4 gençten Yusuf Taha Göktaş'ı, yakınları İHH'nin Youtube kanalında anlattı.

Genç İHH'nin Bursa'da düzenlediği Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden 4 gençten Yusuf Taha Göktaş'ı, yakınları İHH'nin Youtube kanalında anlattı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri kazada vefat eden Murat Can Kaya, Kaan Talip Tığlı, Tarık Kesekçi ve Yusuf Taha Taha Göktaş unutulmuyor.

YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Göktaş'ı, anne ve babası ile yakınları İHH İnsani Yardım Vakfının Youtube kanalında anlattı.

Babası Kerem Göktaş, Yusuf Taha'nın yoğun okumalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Okuduğu kitaplardan biri de Hasan El Benna'nın kitabıymış. O kitabın önemli bölümlerinden maddeler halinde notlar çıkarmış ve çalışma masasına asmış. Vefat ettikten sonra 'Yusuf'un notları' şeklinde çok geniş kitlelere ulaştı o notlar. Birçok okulda projeler yapıldı, videolar hazırlandı. Hele en son hazırlanan bizi çok duygulandırdı. Öğrencilerin her biri Yusuf'un notlarını madde madde okuyorlar. En sonunda hep bir ağızdan 'Hepimiz Yusuf Taha'yız, hepimiz bu davanın yolcularıyız' diyorlar. Gel de karşısında ağlamadan dur. Elhamdülillah dedim."

Yusuf Taha'nın ergenlik çağından itibaren oruç tutan ve namaz kılan bir genç olduğunu aktaran Göktaş, "Liseden beri hep sohbetlere gitti, namazlarını kıldı. İlkokulda olduğu dönem zaten camilere beraber giderdik. Elinden tutup götürürdüm." dedi.

Oğullarının kendilerini üzmemeye çok gayret ettiğini, hep ailesini memnun etmek için çalıştığını belirten Göktaş, "Giderken bize öğretmenlik yaptı. Yani şehadeti, hem dışarıdaki insanlara hem de bize nasihat oldu. Farklı ülkelerdeki Müslümanlardan dua aldılar. Bu bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

"Onun gibi bir çocuğum olduğu için mutluyum"

Annesi Nida Göktaş da Yusuf'un güzel bir hayat yaşadığını ve gençlere faydalı olmak amacıyla çıktığı yolda vefat ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"İznimiz bitip öğretmenlik yaptığım okula gittiğimde, yeni hedeflerle başladım o gün. Çünkü amacım Yusuf'lar yetiştirmek. Zaten Yusuf vefat etmeden 1-2 ay önce sınıfta çocuklara Yusuf'un Teknofest'teki röportajını, uçağın uçurulduğu videoyu izletmiştim. 'Bakın çocuklar Yusuf ağabeyiniz pes etmeden tekrar tekrar nasıl gayret ediyor? Biz de öyle olmalıyız.' demiştim. Cenaze günü camiye gittiğimde öğrencilerimden birini babası yanıma getirdi. 'Hocam biz tutamadık' dedi. Öğrencim, 'Yusuf ağabeyim' diye ağlıyordu. Evet, 22 yıllık evladım vefat etti. Ama onun gibi bir çocuğum olduğu için mutluyum."

"Bu güzel örnekler, yolumuzu aydınlatıyorlar"

YediHilal Derneği Başkanı Salim Sarıyıldız da kazada vefat eden 4 gencin, hayatlarına bakıldığında, insanların onları örnek almasını, büyük bir hissiyatla onlara dua etmesini hak ettiklerini kaydetti.

Yusuf Taha'nın derneğe günde bir kaç defa gittiğini aktaran Sarıyıldız, "Kaldığı ev de buraya yakındı. Ama ben şimdi şunu görüyorum, Yusuf daha sık buralarda. Biz Yusuf Taha'yı konuşuyoruz. Yusuf Taha'yla ilgili işler yapıyoruz. Bu güzel örnekler, yolumuzu aydınlatıyor. Yaşanan olay her kuruma, her yapıya, herkese söz gelimi yılgınlığa düşmüşlerse artık daha umutlu, daha heyecanlı bir şekilde bu çalışmaların içerisinde olma mesajını verdi." şeklinde konuştu.

Arkadaşı, YediHilal Üniversiteler Başkanı Bilal Fatih Kavaklı ise Yusuf Taha'nın milli teknoloji alanında çalışmalar yaptığını hatırlattı.

Kavaklı, Marmara Üniversitesi'ndeki üç takımla başlayan Teknoloji Takımları çalışmasının Yusuf Taha'nın gayretleri vesilesiyle kısa süre içinde otuza yakın üniversiteye yayıldığını söyledi.

"İsyan Yok, Şükür Var-Yakınları, Yusuf Taha Göktaş'ı Anlattı" adlı video, İHH'nin Youtube kanalından izlenebiliyor.

Trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş'ı yakınları anlattı
Trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş'ı yakınları anlattı
Trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş'ı yakınları anlattı

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Youtube, Bursa, Vefat, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş'ı yakınları anlattı - Son Dakika
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