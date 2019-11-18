Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında yaralanan 65 yaşındaki kadın hasta ambulans helikopter ile Sivas'a sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında yaralanan 65 yaşındaki kadın hasta ambulans helikopter ile Sivas'a sevk edildi - Son Dakika

Trafik kazasında yaralanan 65 yaşındaki kadın hasta ambulans helikopter ile Sivas'a sevk edildi

6 saat önce

Trafik kazasında yaralanan 65 yaşındaki kadın hasta ambulans helikopter ile Sivas'a sevk edildiSİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Trafik kazasında yaralanan 65 yaşındaki kadın hasta ambulans helikopter ile Sivas'a sevk edildi

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi olan 65 yaşındaki kadın hasta ambulans helikopter ile Sivas'a sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Divriği-Sincan- Kangal kara yolunun Karakale köyü mevkisinde meydana geldi. E.T yönetimindeki 50 BG 320 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle H.Y idaresindeki 58 FN 377 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.Y. ve Ö.T yaralandı. Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Z.Y, ambulans helikopter ile Sivas sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Trafik kazasında yaralanan 65 yaşındaki kadın hasta ambulans helikopter ile Sivas'a sevk edildi

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:32 Kaynak: İHA
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