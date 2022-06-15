Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da 1 Nisan 2018 tarihinde görev esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak 14 Haziran 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafik kazasında yaralanan asker 4 yıl sonra şehit oldu - Son Dakika

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