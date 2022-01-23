Trafik kazasında yaralanan Bozcaada Kaymakamı Çelik ve eşi taburcu edildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün otomobillerinin yol kenarına devrilmesi sonucu yaralanan Çanakkale'nin Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik ve eşi Yusuf Çelik taburcu edildi.
İnegöl'ün Güneykestane Mahallesi'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu yaralanan ve İnegöl Devlet Hastanesine götürülen Kaymakam Bahar Kaya Çelik (31) ve eşi Yusuf Çelik'in (34) tedavileri tamamlandı.
Kaymakam Çelik ve eşi, Genel Cerrahi Bölümündeki işlemlerinin ardından taburcu edildi.
Yusuf Çelik yönetimindeki 34 DSE 164 plakalı otomobil, dün akşam İnegöl'ün Güneykestane Mahallesi'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle yol kenarına devrilmiş, kazada sürücü Çelik ile araçta bulunan eşi Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik hafif yaralanmıştı. Kaya çifti, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürülmüştü.
Kaynak: AA
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