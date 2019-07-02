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Trafik kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve ambulans helikopterle Samsun'a sevk edilen çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve ambulans helikopterle Samsun'a sevk edilen çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Karacaören köyü mevkisinde yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa Çuval'ın (52) kullandığı 55 DD 443 otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sinan Sarıçoban (14), Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Sarıçoban'ın cenazesi, Karacaören köyü Sefa Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.
Sarıçoban'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazede acılı anne anne Döndü Sarıçoban ve çocuğun kardeşleri kısa süreli baygınlık geçirdi.
Trafik kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:20 Kaynak: AA
Boyabat, Samsun, Sinop, Güncel
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