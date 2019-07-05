Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında yaralanan genç, hastanede yaşamını yitirdi
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Trafik kazasında yaralanan genç, hastanede yaşamını yitirdi

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 hafta önce geçirdiği kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Trafik kazasında yaralanan genç, hastanede yaşamını yitirdi, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 hafta önce geçirdiği kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Altınkaynak'ın (19) kullandığı 55 ABC 135 plakalı motosiklet, 2 hafta önce tıra çarpmış, ağır yaralanan Altınkaynak Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Altınkaynak, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:30 Kaynak: AA
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