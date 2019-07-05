Trafik kazasında yaralanan genç, hastanede yaşamını yitirdi
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 hafta önce geçirdiği kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:30 Kaynak: AA
'un Bafra
ilçesinde 2 hafta önce geçirdiği kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Altınkaynak'ın (19) kullandığı 55 ABC 135 plakalı motosiklet, 2 hafta önce tıra çarpmış, ağır yaralanan Altınkaynak Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Altınkaynak, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi
Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor
AK Parti'nin kurucusu Şener'den, yeni parti kuracakları konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na uyarı