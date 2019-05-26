Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında yaralanan itfaiye personeli öldü

Trafik kazasında yaralanan itfaiye personeli öldü

5 saat önce

Gaziantep'te yangına müdahaleye giden itfaiye aracının kaza yapması sonucu yaralanan 2 itfaiye personelinden biri yaşamını yitirdi.

Trafik kazasında yaralanan itfaiye personeli öldü, System.String[]
Gaziantep'te yangına müdahaleye giden itfaiye aracının kaza yapması sonucu yaralanan 2 itfaiye personelinden biri yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, üç gün önce 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahaleye giden Ömer Balaban (35) idaresindeki 27 C 3709 plakalı itfaiye aracının Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından ağaç ve duvara çarpması sonucu ağır yaralanan Balaban, tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Balaban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ömer Balaban'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.
3. Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahaleye giden Ömer Balaban idaresindeki 27 C 3709 plakalı itfaiye aracı 3 gün önce, Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından ağaç ve duvara çarpışmış, kazada, sürücü ile itfaiye amiri Ömer Yaşar yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:01 Kaynak: AA
Gaziantep, Balaban, İtfaiye, Güncel
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