Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti
1 saat önce
Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:39 Kaynak: İHA
Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti. Sivas
'ın Suşehri
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Medine Şeyilyurt (68) tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün Keçe köyünde meydana gelen trafik kazasında H.Y.(69) yönetiminde ki 57 AN 697 plakalı otomobil şarampole uçmuştu. - SİVAS
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