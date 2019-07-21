Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti
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Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

1 saat önce

Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Medine Şeyilyurt (68) tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün Keçe köyünde meydana gelen trafik kazasında H.Y.(69) yönetiminde ki 57 AN 697 plakalı otomobil şarampole uçmuştu. - SİVAS
Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:39 Kaynak: İHA
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