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Trafik kazasında yaralanan kişi öldü

4 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde iki gün önce meydana gelen kazada yaralanan Ahmet Kambur (50), hayatını kaybetti.

Trafik kazasında yaralanan kişi öldü, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde iki gün önce meydana gelen kazada yaralanan Ahmet Kambur (50), hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü Söke Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Kambur'un cenazesi, yakınlarınca hastaneden alınarak Özbey Mahallesi'ndeki evine götürüldü, burada helallik alındı.
Kambur'un cenazesi Özbey Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olay
Murat Ç. idaresindeki 16 L 9027 plakalı otomobil, 15 Temmuz'da Söke- Bodrum kara yolu Özbey mevkisinde, Ahmet Kambur idaresindeki elektrikli bisiklete çarpmış, kazada yaralanan Kambur, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Ahmet Kambur, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:06 Kaynak: AA
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