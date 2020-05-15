Trafik kazasında yaralanan motokurye, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 16 gün yaşam mücadelesi veren motokurye hayatını kaybetti.

Kaza, 29 Nisan Çarşamba saat 15.30 sıralarında Aydoğdu Mahallesi 1262 sokakta meydana gelmişti. İddiaya göre, sokakta ilerlemekte olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 ACD 300 plakalı otomobil ile sipariş dönüşü tali yoldan 1262 sokak üzerine çıkan Muhammet Aktaş (27) idaresindeki 09 ABG 446 plakalı motor çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan ve bilincini kaybeden motokurye Aktaş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kazanın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Aktaş'ın, 1 Mayıs tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen Aktaş, dün sabah saatlerinde kalbinin durması üzerine yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan Aktaş'ın cenazesi memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine götürüldü.

Olayın takipçisi olacağız

Motokurye Muhammet Aktaş'ın yaşamını yitirmesinin ardından ortak bir açıklama yapan Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı ve Buca Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Erdumlupınar, kazaların son bulmasını, motokuryelerin trafikte fark edilmesini istediklerini ve ayrıca yaşanılan üzücü olayın da takipçisi olacaklarını belirttiler.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün Buca Belediyesi'nde görevli personel olduğu ileri sürülürken, polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR