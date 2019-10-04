Trafik kazasında yaralanan öğrencilere ziyaret

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, trafik kazasında yaralanan öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Büyükköse, 30 Eylül'de servis aracının devrilmesi sonucu yaralanan 11 öğrenciye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ailelerden çocuklarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Büyükköse, öğrencilerle sohbette etti onlara hediye verdi.

Ziyarete, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ve AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör de eşlik etti.