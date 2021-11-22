Trafik kazasında yaralanan ressam Nuri Dural hayatını kaybetti - Son Dakika

Serik ilçesinde ressamlık yapan 75 yaşındaki Nuri Dural, geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Orta Mahalle Otogar Kavşağı'nda 35 gün önce seyir halindeyken motosikletinin bir otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Dural, hayata tutunamadı.

Dural'ın ailesi tarafından alınan cenazesi, bugün Sarıabalı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Dural son olarak Antalya'da Mall of Antalya alışveriş merkezinde kendisi gibi ressam olan kızı Emel Dural ile Türk ünlüleri konulu resim sergisi açmıştı.

Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra Serik'e yerleşen Dural, burada resimle ilgilenmeye başlamıştı.