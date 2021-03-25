Trafik kazasında yaralanan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü taburcu edildi - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

AK Parti'nin Ankara'da düzenlenen 7. Büyük Olağan Kongresi'nden dönerken dün içinde bulunduğu otomobilin, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sapakpınar mevkisinde su kanalına çarpması sonucu yaralanan Döğücü'nün, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza anında araçta bulunan Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve eşi Salih Döğücü ile şoför Yunus Aksu'nun durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Yiyit, Döğücü ve eşinde küçük çaplı kırıkların bulunduğunu dile getirerek, yaralıların hastanedeki tedavilerinin tamamlandığını, istirahat ve takip edilmek üzere taburcu edildiklerini söyledi.