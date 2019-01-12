Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Yaralanan Sürücü 26 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Trafik Kazasında Yaralanan Sürücü 26 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

1 saat önce

Karabük'te bir kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaranan sürücü 26 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Trafik Kazasında Yaralanan Sürücü 26 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti, System.String[]
Karabük'te bir kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaranan sürücü 26 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 18 Aralık'ta Karabük- Ankara D-755 karayolu Cumayanı köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Cemal Küçük idaresindeki 55 AK 342 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptıktan sonra taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada araç sürücü Cemal Küçük ve yanında bulunan Hüseyin Küçük araçtan fırlayarak ağır yarandı. Hüseyin Küçük kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karabük'te ilk tedavi yapıldıktan sonra Ankara'ya sevk edilen Cemal Küçük ise tedavi gördüğü hastanede 26 günlük yaşam savaşını kaybetti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Cemal Küçük, Karabük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terör Örgütü PKK Elebaşlarının Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor

Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 18:54:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Yaralanan Sürücü 26 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]