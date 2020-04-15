Trafik kazasında yaralanan sürücüye belediye başkanından müdahale - Son Dakika

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görevlilerden bilgi alan Kılınç, yaralıya da sağlık durumuyla ilgili sorular sorarak ilk teşhiste yardımcı olmaya çalıştı.

Bölgeden makam aracıyla geçerken kazayı gören Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç da sağlık görevlileriyle yaralıyı kontrol etti.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Beyin ve sinir cerrahisi doktoru olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç , makam aracıyla geçerken gördüğü kazada yaralanan sürücüye sağlık ekipleriyle müdahalede bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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