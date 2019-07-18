Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
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Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

2 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale-Balıkesir kara yolunda seyreden Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hüseyin Şaraldı (29) yönetimindeki 10 ABH 010 plakalı motosiklet, Kadıköy Mahallesi mevkisinde E.H. idaresindeki 10 M 15061 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Şaraldı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Edremit'teki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Şaraldı, tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:47 Kaynak: AA
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