TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN FUTBOL KULÜBÜ ÖĞRENCİSİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN FUTBOL KULÜBÜ ÖĞRENCİSİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

11.07.2022 09:53

ADANA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin altında kalarak yaşamını yitiren Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencisi Oğuz Kaan Orhan'ın (9) cenazesi toprağa verildi.

ADANA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin altında kalarak yaşamını yitiren Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencisi Oğuz Kaan Orhan'ın (9) cenazesi toprağa verildi. Oğuz Kaan'ın dedesi Veli Güzel, kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü A.K.'nin serbest bırakılmasına tepki göstererek, Torunumun hayalleri yarım kaldı. Sürücünün tutuklanmasını istiyorum dedi.

Kaza, 8 Temmuz günü öğle saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çatalan Caddesi'nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 01 AKR 263 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuz Kaan Orhan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek ağır yaralanan Oğuz Kaan, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye Oğuz Kaan, müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü A.K.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

'CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ'

Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencisi olduğu öğrenilen Oğuz Kaan Orhan'ın cenazesi bugün ailesi tarafından Balcalı Hastanesi Morgu'ndan alındı. Buruk Mezarlığı'na getirilen Orhan'ın tabutunun üzerine maçlarda giydiği 6 numaralı forması örtüldü. Kılınan namazın ardından Orhan'ın cenazesi toprağa verildi.

'SÜRÜCÜNÜN TUTUKLANMASINI İSTİYORUM'

Oğuz Kaan Orhan'ın dedesi Veli Güzel, defin işlemlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Güzel, torununa çarpan kişinin olaydan sonra baş sağlığı dilemek için dahi aramadığını belirterek, Çocuk yola çıkmış ve şahsın birisi gelip çarpmış. Şu anda da serbest bırakılmış. Olay oldu tamam ancak olaydan sonra hiç telefon dahi etmediler, başsağlığı dilemediler. Torunumun hayalleri yarım kaldı. Bizim de onun için kurduğumuz hayaller hep içimizde kaldı. İnsanlık bu kadar mı ayak altına düştü. Serbest bırakılan sürücünün tutuklanmasını istiyorum dedi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü de Oğuz Kaan Orhan'ın ölümü üzerine yayımladığı taziye mesajında Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencilerimizden 9 yaşındaki Oğuz Kaan Orhan'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA

Balcalı Hastanesi, Adana Demirspor, Sarıçam, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN FUTBOL KULÜBÜ ÖĞRENCİSİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN FUTBOL KULÜBÜ ÖĞRENCİSİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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