Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan 27 yaşındaki savunmacı Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

OTOMOBİLİ KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Yalnız seyahat ettiği aracı Ankara- Niğde yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan Çalık olay yerinde hayatını kaybederken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GERİYE MUTLU ANLARININ YER ALDIĞI BİR VİDEO KALDI

Vefat haberiyle futbol dünyasını yasa boğan genç futbolcu sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Çok sayıda kullanıcı yaptığı yorumlarla üzüntüsünü dile getirirken, milli futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarının yer aldığı bir video kaldı.

"EN MUTLU OLDUĞU AN İLE HATIRLANSIN"

Galatasaray forması giydiği dönemde çekilen videoda Çalık, arabayla seyahat ettiği anlarda marş söylüyor ve mutluluğuyla dikkat çekiyor. Yüzlerce futbolsever acı haberin ardından "En mutlu olduğu an ile hatırlansın güle güle Ahmet Çalık" mesajıyla bu videoyu paylaşıyor.